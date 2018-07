Vene hävituslennuk Su-57 saab hüperheli kaugraketid

«Kaitseministeerium on lõpetamas õhk-õhk hüperheli ülikaugraketi R-37М katsetamist. Sellega saab hävitada ülikiiresti lendavaid õhusihtmärke 300 km-st kaugemalgi. Toode on suurel määral tehniliselt valmis,» seisis artiklis.

Izvestia edastas ka raketi R-37М põhinäitajad. See on tavalise aerodünaamilise skeemiga, veidi pikendatud tiivaga, mass on üle poole tonni, kild-fugass laeng 60 kg, taktikalis-tehnilisi andmeid esialgu ei avaldata.