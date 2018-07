Süüria režiimiväed ja Vene õhujõud ründavad ägedalt Daraa provintsi

Tegemist on kaks nädalat kestnud pealetungi kõige rängemate õhurünnakutega, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus täna.

Osa mässulistest rühmitustest nõustus kolmapäeva õhtul alla andma, ülejäänud aga lahkusid kõnelustelt Venemaa delegatsiooniga, teatades, et ei loovuta raskerelvi.

Damaskus on varem saavutanud mujal Süürias samalaadsete pommirünnakutega mässuliste nõustumise allaandmistingimustega ja hõivanud tänu sellele suuri alasid.

30 Daraa provintsi linna on juba nõustunud alla andma ja seeläbi on Süüria valitsusväed kahekordistanud enda kontrolli all olevaid alasid antud piirkonnas.