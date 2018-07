Tai noorjalgpallurite asupaik koopas täitus veega, poisid pidid liikuma veelgi sügavamale maa alla

Üleujutatud koobastikust pumbatakse välja vett, et poistel oleks võimalik enam kui kilomeetri pikkusest koopast ilma sukeldumata väljuda. Praeguseks hetkeks on välja pumbatud 128 miljonit liitrit vett.

Veetase alaneb igas tunnis aga vaid ühe sentimeetri võrra, mistõttu on Chaing Rai provintsi kuberner nimetanud päästetöid võidujooksuks veega. Kui veetaset piisavalt alandada ei suudeta, peavad poisid koopast väljapääsemiseks sukelduma.

Eriväelastest sukeldujad õpetavad ujumisoskuseta poisse sukelduma, aga koobastiku näol on tegemist väga keeruka sukeldumispaigaga.

Kaksteist 11-15 aastast poissi ja nende jalgpallitreener läksid Tham Luang Nang Noni koopasse 23. juunil. Koobas on kohalik turistiatraktsioon, kuid vihmahooajal juunist oktoobrini on osad sellest vee all.