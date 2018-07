Euroopa Parlament hääletas vastuolulise autorikaitseseaduse maha

«Mul on kahju, et parlamendiliikmete enamus ei toetanud õiguskomisjoni seisukohta. Aga see on osa demokraatiast. Pöördume nüüd selle küsimuse juurde tagasi septembris, et luua digitaalajastu jaoks sobilikud autoriõiguse kaitse eeskirjad, mis arvestavad kodanike huve,» ütles Euroopa Rahvaparteisse kuuluv Saksamaa eurosaadik Axel Voss.