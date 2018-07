Vene sõjaväeluurajad aitasid korraldada Montenegro valitsusjuhi ebaõnnestunud atentaati

Venemaal on Montenegro osas mitmed erihuvid. 600 000 elanikuga Montenegrot külastab igal aastal rohkem kui 300 000 vene turisti ja riigi rannik on täidetud vene oligarhide jahtidega. Meeldiv puhkusepaik pole aga põhjus, miks Venemaa Montenegros toimuva vastu nii suur huvi tunneb.

Nimelt on Moskva mitu aastat teinud lobitööd selle nimel, et saada luba kasutamaks Montenegro sadamaid sõjalaevade tankimiseks ja parandamiseks. Pärast seda, kui Süürias Tartuse linnas asuva mereväebaasi kasutamise võimalikkus sattus kahtluse alla, alustas Venemaa uute sadamate otsimist.

Raporti üks autoritest Richard Kraemer loodab, et juurdluse info avaldamine näitab avalikkusele, et Venemaa võib kasutada NATO-ga liitumise takistamiseks riikides vägivaldseid meetodeid ja Montenegro juhtumit tuleks võtta tõsiselt.

Balkani ekspert Londoni Majanduskoolis James Ker-Lindsay aga sõnab, et kuigi Moskva seotusele Montenegro riigipöördekatsega on palju asitõendeid, siis paistab selle läbiviimine siiski veidi amatöörlik. Ta usub, et kui Kreml tõesti oleks soovinud Montenegros segadust luua, oleks ta sellega paremini hakkama saanud.

Siiski on käimasolev juurdlus märgilise tähendusega ja näitab Mark Simakovskyi, kes on Venemaa ekspert Põhja-Atlandi Nõukogus, sõnul, et Venemaa sekkumise risk Balkanimaades toimuvasse on kõrge.