Austria teeb ettepaneku pikendada Brexiti-läbirääkimisi

2019. aasta 29. märtsi tähtaja lähenedes on hakatud üha enam kartma, et Suurbritannia lahkub EList lõppkokkuleppeta. Raskeimaks küsimuseks on osutunud piir ELi liikme Iirimaa ja Suurbritannia koosseisu kuuluva Põhja-Iirimaa vahel.

«Ma loodan väga, et me suudame lahendada ka keerulise Põhja-Iirimaa ja potentsiaalse piiri küsimuse. Kui lahendust leida ei ole võimalik, palun ma läbirääkimisi jätkata, aga mitte mingil juhul lasta sündida n-ö kõval piiril,» ütles Kurz Viinis ajakirjanikele.

«Meie eesmärk on kokkulepe Ühendkuningriigiga. Aga kui see ei ole võimalik, peame kõva Brexitit vältima. Nii et meie siht on selge, aga kui see ei õnnestu, oleks minu arvates hea läbirääkimisi jätkata,» sõnas Austria valitsusjuht.