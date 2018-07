Kui alguses arvasid Briti võimud ja meedikud, et kriitilises seisundis haiglasse viidud 40ndates paar tarbis uimasteid, siis praeguseks on teada, et nad sattusid endise Vene topeltagendi Sergei Skripaliga samasse Salisbury haiglasse närvimürgi Novitšok tõttu.