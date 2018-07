Minister: USA hakkab vanematelt lahutatud lastelt DNA-proove võtma

DNA proovide võtmine. Pilt on illustreeriv

USA ametnikud on andnud korralduse viia läbi DNA-testid vähem kui 3000 lapsega, kes on riigi praeguseks tühistatud vastuolulise immigratsioonipraktika tõttu oma vanematest lahutatud, et hõlbustada nende taasühinemist vanematega.