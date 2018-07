Nicaragua vägivallas tapeti veel kolm inimest

Leoni linna saabus varem päeval vähemalt 20 veokit märulipolitseinike ja valitsusmeelsete poolsõjaväeliste rühmituste võitlejatega, et puhastada tänavad teesulgudest.

"Nad ründasid, et eemaldada barrikaadid, mida meeleavaldajad olid ehitanud. Sutiabas on endiselt hulgaliselt relvastatud politseinikke ja kohalikud on oma kodudes hirmul," kirjeldas preester Victor Morales uudisteagentuurile AFP.