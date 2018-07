Facebook märkis osa USA iseseisvusdeklaratsioonist vihakõneks

Texase osariigi kohalik ajaleht The Liberty County Vindicator postitas Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva eel katkendeid USA iseseisvusdeklaratsioonist oma Facebooki lehele.

Ajalehe toimetaja Casey Stinnett ütles, et pärast postituse kustutamist saatis Facebook teate, et see ei vastanud sotsiaalmeedia platvormi vihakõne standarditele.