Allikas avaldas Trumpi ja Putini kohtumise peateema

Väljaanne Bloomberg kirjutab anonüümseks jääda soovinud Venemaa ametnikule viidates, et Kreml ja Washington peavad intensiivseid läbirääkimisi, et riigipead saaksid tippkohtumise lõpetada vähemalt ühe kokkuleppe saavutamisega.

Pooled peavad oluliseks, et 16. juuli tippkohtumise järel oleks võimalik öelda, et suhete parandamine on õigustatud. Selleks on vaja saavutada vähemalt üks kokkulepe.