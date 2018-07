Türgi prokuratuur andis korralduse vahistada ligi 350 inimest.

Politsei käivitas täna Istanbulis ja 47 Türgi provintsis operatsiooni kahtlusaluste kinnipidamiseks. Arvatakse, et kahtlusalustel on salajased kontaktid Ameerika Ühendriikides elava islamivaimuliku Fethullah Güleni võrgustikuga.

Tagaotsitavatest 271 on sõdurid ja neist omakorda 122 tegevteenistujad. Ülejäänute hulgas on üks erukindral ja mitukümmend endist kadetti.

Türgi võimud viivad regulaarselt läbi operatsioone Güleni liikumise mahasurumiseks. Alates 2016. aastast on kinni peetud 50 000 ja ametist vallandatud üle 110 000 inimese.

Eile teatas Norra migratsiooniamet, et Türgi päritolu asüülitaotlejate arv on võrreldes eelmise aastaga tõusnud. Asüülitaotlejad kurdavad tagakiusamise pärast, mis on seotud nende võimalike sidemetega Güleniga.