Elon Musk saadab insenerid appi Tai poisse päästma.

12 possi ja nende jalgpallitreener on nüüdseks koobastes kinni olnud juba peaaegu kaks nädalat. Päästetöödel on kujunenud tõsiseks takistuseks kitsad ja üleujutatud tunnelid, kus on hukkunud üks sõjaväe sukelduja. Vett tuleb aga pidevalt juurde ja olukord on kriitiline. Enamik poistest ei oska ujuda.