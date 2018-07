Viis osalist kinnitas truudust Iraani tuumaleppele

«Osavõtjad tunnistasid, et Iraani naasmine tuumakohustuste täitmise juurde, sanktsioonide tühistamine ja neist tulenev kasu kujutab endast olulist osa JCPOAst,» ütles Mogherini ajakirjanikele.

Hiina välisminister Wang Yi rõhutas reedeste kõneluste eel, et tuumaleppe säilitamine on kriitilise tähtsusega ning selle osalised peaksid saatma ühise, otsusekindla ja tugeva signaali, et nemad jäävad Trumpi sammust hoolimata leppele kindlaks.