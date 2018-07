OPCW: Doumas ei kasutatud närvimürki, kuid võis toimuda kloorirünnak

OPCW uurimisrühm võttis mitu nädalat pärast 7. aprilli rünnakut seitsmes Douma paigas üle 100 proovi. «Tulemused näitavad, et ei tuvastatud ühtegi närviagenti või nende lagunemisprodukti,» teatas agentuur reede õhtul esialgses raportis.

ÜRO keemiaagentuur teatas samas, et uurimisrühm leidis «koos lõhkeainejääkidega erinevaid klooriga töödeldud orgaanilisi kemikaale». See võib tähendada, et mõned proovid sisaldasid looduses mitteleiduva kloori kasutamise tunnuseid.