Prantsuse juurdlus: EgyptAiri lennukile sai saatuslikuks põleng pardal

Prantsuse tsiviillennunduse õnnetusbüroo (BEA) teatas, et lennuki mustadelt kastidelt saadud info analüüsist selgus, et «kokpitis puhkes põleng ajal, kui lennuk oli lennukõrgusel ja tuli levis kiiresti, põhjustades kontrolli kaotuse lennuki üle».

Airbus A320 oli 2016. aasta 19. mail teel Pariisist Kairosse, kui see ootamatult Vahemere kaguossa kukkus, surmates 66 inimest, nende seas 40 Egiptuse ja 15 Prantsuse kodanikku.

Prantsuse uurijad kaldusid algusest peale pidama õnnetuse põhjuseks mehhaanilist probleemi, öeldes, et kahtlustavad mobiiltelefoni või tahvelarvuti süttimist. Egiptuse ametlik juurdlus seevastu vihjas pommi õhkimisele lennukis, väites, et ohvrite jäänustelt leiti lõhkeaine jälgi.

BEA sõnul on helisalvestisel kuulda meeskonnaliikmeid arutamas põlengut kokpitis ning lennujuhtimiskeskustega ühenduses olev lennuki automaatne sõnumisüsteem ACARS oli registreerinud suitsu pardal.

BEA teatas, et ootab Egiptuselt lõpliku raporti esitamist lennuõnnetuse kohta, et mõista, kuidas on kaks riiki jõudnud erinevale järeldusele.