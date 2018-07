Nantes´is noormehe tapnud politseinikule esitati mõrvasüüdistus

Rahutused said alguse teisipäeval aset leidnud juhtumist, kus politsei lasi maha autojuhi, kes üritas dokumentide kontrollimise eest põgeneda. Politseinik väitis esmalt, et tegutses enesekaitseks, kuid ütles hiljem uurijatele, et avas oma relvast kogemata tule.