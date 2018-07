Tai poiste päästemiseks puuritakse üle 100 augu

Päästjad tunnistasid eile, et mussoonvihmade jätkudes ei ole Tai põhjaosas koopas lõksus oleva 12 poisi ja nende jalgpallitreeneri väljatoomiseks kuigi palju aega.

«Mõned augud on kuni 400 meetri sügavused, aga sellest hoolimata ei ole me veel nende asukohta leidnud,» ütles päästetööde juht Narongsak Osottanakorn ja lisas, et päästjatel ei ole tehnikat poiste asukoha täpseks tuvastamiseks.