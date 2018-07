Seehofer: rändevaidlus Merkeliga on möödanik

Pärast nädalaid kestnud ja valitsust kõigutanud vaidlust leppisid koalitsiooniparteid kokku, et hakkavad tagasi saatma teistes ELi riikides registreeritud varjupaigataotlejaid. Selleks asub valitsus sõlmima kahepoolseid leppeid teiste riikidega.

Seehofer ütles lehele Bild am Sonntag, et lepe saadab maailmale signaali, et ebaseaduslik migratsioon pole enam seda väärt.