Pompeo kutsus Põhja-Koread järgima Vietnami eeskuju

«Me teame, et see on tõeline võimalus, sest me näeme, kuidas Vietnam on seda tähelepanuväärset teed mööda käinud,» sõnas Pompeo. «Asjaolu, et me teeme koostööd ja ei sõdi, on tõend sellest, et kui riik otsustab rajada endale parema tuleviku Ühendriikide kõrval, täidame meie Ameerika antud lubadusi.»