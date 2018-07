Purjus jaamaülem tekitas India rongiliikluses kaose

Kuna Deep Singh ei reageerinud ametnike korduvatele telefonikõnedele, kiirustasid nad Murshadpuri rongijaama, kust leidsid eest magava Singhi, tühi taara voodi all.

Võimude teatel on juhtumi osas algatatud juurdlus pärast seda kui Singhi verest leiti kõrge alkoholisisaldus.

«Ta oli maani täis ja suutis vaevu käia,» lausus raudteeametnik kohalikule väljaandele The Hindu, lisades, et tegu on tõsise rikkumisega.