Saksa ametnik: NATO kardab Vene-USA tagaseljalepet

Beyer märkis, et NATO riike ei kaasatud kohtumise kavandamisse ning Trumpil ja Putinil jutuks tulevate küsimuste läbitöötamisse.

Beyer lisas, et samasugune olukord leidis aset enne Trumpi kohtumist Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga 12. juunil Singapuris.

«Kim jagas ainult lubadusi. Me ei tea, kas ta tõepoolest peatas uraani rikastamise protsessi. Vaid Trump ütles, et tippkohtumine oli edukas,» märkis Saksa valitsuses Atlandi-ülese koostöö eest vastutav ametnik.

«See, mida Trump ütleb, on alliansi tuleviku seisukohalt otsustava tähtsusega, kuid me ei tea, mida ta ütleb,» ütles ühe NATO liikmesriigi diplomaat. «See on Damoklese mõõga kombel tippkohtumise kohal rippuv vari.»