Amesbury mürgitamisohver võis saada Novitšoki prügikastist

Briti peaminister Theresa May väljendas täna kurvastust ja vapustust seoses Salisbury kodutute varjupaigas elanud 44-aastase kolme lapse ema Dawn Sturgessi surmaga. «Politsei ja julgeolekuametnikud töötavad selle nimel, et kiiresti välja selgitada selle vahejuhtumi asjaolud, mida uuritakse nüüd mõrvana,» lisas May.