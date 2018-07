Etioopia ja Eritrea kuulutasid sõja lõppu

Eritrea infominister Yemane Gebremeskel tsiteeris Twitteris rahu ja sõpruse ühisdeklaratsiooni, mille kohaselt kahe riigi vahel kehtinud sõjaseisukord on lõppenud ja sisse on juhatatud uus rahu ja sõpruse ajastu.

Deklaratsioonis seisis, et kaks riiki taastavad diplomaatilised, kaubandus-, transpordi- ja kommunikatsioonisidemed ja omavaheline piir taasavatakse.

Etioopia ja Eritrea suhted on külmad alates 1998.-2000. aasta piirisõjast, milles hukkus umbes 80 000 inimest. Vaen süvenes veelgi, kui Etioopia keeldus loovutamast Eritreale 2002. aasta kokkuleppe järgi kuuluvat territooriumi. ÜRO toetatud piirikomisjon otsustas toona, kuidas jagatakse ära piirisõjast tingitud vaidlusalused alad.

Valitsev Etioopia Revolutsiooniline Demokraatlik Rahvarinne (EPRDF) teatas juunis, et viib täielikult ellu otsuse, mida Etioopia oli 16 aastat ignoreerinud.

Nii Etioopia kui ka Eritrea on toetanud naaberriigis sissirühmitusi, mille eesmärk on kukutada sealne valitsus, kuid esinenud on ka kahe riigi relvajõudude kokkupõrkeid vaidlusalusel piiril.