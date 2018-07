Kataloonia presidendi kinnitusel jätkavad nad iseseisvuse nõudmist

Hispaania asepeaminister Carmen Calvo Poyato sõnas, et selle teema kohta on vähe öelda, sest valitsus ei luba iseseisvusreferendumit, mida ta peab põhiseadusvastaseks.

Torra on öelnud, et seaduslik iseseisvusreferendum on ainus võimalus ummikseisu lahendamiseks ja soovib luba selle korraldamiseks. Sáncheze valitsus on öelnud, et Hispaania 1978. aasta põhiseadus ei näe ette enesemääramist.