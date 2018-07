Soome ja Rootsi allkirjastasid kaitsekoostööpakti

Soome ja Rootsi kaitsekoostöö on viimastel aastatel hoogustunud, seda eelkõige sidekanalite tõhustamise ja ühiste sõjaväeõppuste vallas.

Rootsi kaitseväe ülem Micael Bydén ütles eelmisel nädalal, et Soome ja Rootsi kaitsekoostöös on saavutatud nii suur usaldus, et riigid saavad omavahel jagada teavet salajaste kaitseplaanide kohta.