Tšehhi justiitsminister astus enne valitsuse usaldushääletust tagasi

36-aastane Mala ütles ajakirjanikele, et lahkub «jäleda laimukampaania» tõttu. Meedia teatel on süüdistused seotud tema kahe magistritööga 2005. ja 2011. aastast.

«Meil on tõesti vaja usaldusega valitsust ja ma ei taha saada takistuseks,» ütles Mala.

Babiš, kes ise seisab silmitsi süüdistustega Euroopa Liidu toetusrahade väärkasutamises, ütles, et palub president Miloš Zemanil anda talle ajutiselt ka justiitsministri portfell.

Babiši liikumine ANO moodustas sotsiaaldemokraatidega vähemusvalitsuse, kellel on 200-kohalises parlamendis 93 saadikut. Neil on vaja 15 saadikuga kommunistide toetust. Viimased on lubanud mitteametlikku toetust, saades vastutasuks ametikohti riigiettevõtetes.