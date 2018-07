Trudeau Lätis: Kanada juhib kohalikku NATO pataljoni veel neli aastat

Kanada on 2017. aasta esimeses pooles Lätis tegevust alustanud NATO pataljoni raamriik ning seniste plaanide kohaselt kavatses Ottawa lahingugruppi juhtida 2019. aasta lõpuni. Täna teatati tähtaja pikendamisest 2023. aastani.

Läti peaminister Māris Kučinskis ütles ühisel pressikonverentsil Kanada kolleegiga, et see on Lätile riigi 100. aastapäevaks suurepärane kingitus.