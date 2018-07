Saksa siseminister keelas Türgi rahvuslaste motojõugu tegevuse

«Klubi kujutab tõsist ohtu nii kaitse all viibivatele üksikisikutele kui üldusele laiemalt,» teatas ministeerium avalduses.

Varem korraldas politsei reide Osmanen Germania harukontorites Rheinland-Pfalzi, Baden Württembergi, Baieri ja Hesse liidumaades. Võimude hinnangul on jõugul üle Saksamaa ligi 300 liiget.

Seehoferi sõnul on klubi 16 haru puudutav keeld osa riigi organiseeritud kuritegevuse vastasest tegevusest.

Alates 2015. aastal asutamisest on Osmanen Germania saanud üheks kõige kiiremini kasvavaks jõuguks Saksamaal. Kaheksa jõugu liiget on olnud alates märtsist Stuttgartis kohtu all süüdistatuna mõrvas, väljapressimises, uimastismugeldamises ja prostitutsioonile sundimises.