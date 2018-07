Tusk Trumpile: väärtusta oma liitlasi

Poola ekspeaminister lisas, et Trumpi peaaegu igapäevane kriitika ELi aadressil ei ole õige viis liitlast kohelda: «On alati väärt teada, kes on sinu strateegiline sõber ja kes sinu strateegiline probleem.»

Twitteris kirjutas Tusk: «Kallis Donald Trump. USA-l ei ole ja ei hakka olema paremat liitlast kui EL. Me kulutame kaitsele palju rohkem kui Venemaa ja sama palju kui Hiina. Ma loodan, et sa ei kahtle, et see on investeering meie julgeolekusse, mida ei saa kindlalt öelda Venemaa ja Hiina kulutuste kohta.»