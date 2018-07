Stoltenberg: sel aastal kulutab 8 NATO riiki kaitsele 2 protsenti

«Ootame, et tänavu kulutavad kaitsele vähemalt 2 protsenti SKP-st kaheksa liitlasriiki,» lausus Stoltenberg. Ta rõhutas, et 2014. aastal oli selliseid riike üksnes kolm.

«Hinnangud osutavad, et võrreldes 2014. aastaga on liitlased lõpetanud kaitsekulutuste vähendamise ja kõik suurendavad neid, kusjuures viimase aastaga on nad näidanud suurimat kasvu terve põlvkonna jooksul. See aasta on neljas järjest, kus kaitsekulutused suurenevad,» ütles Stoltenberg.