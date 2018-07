Barnier: 80 protsenti Brexiti-leppest on valmis

New Yorgis viibiv Barnier ütles, et ta ootab konstruktiivseid kõnelusi Ühendkuningriigiga pärast seda, kui ülehomme avaldatakse Brexiti-leppe põhipunkte sisaldav nn valge paber.

«Pärast 12 kuud kõnelusi oleme saavutanud üksmeele 80 protsendis läbirääkimisteemades,» lausus Barnier, lisades, et tema sooviks on jõuda kokkuleppele ülejäänud 20 protsendi osas oktoobriks või novembriks.

Ta andis ka mõista, et kuigi terve rida vastuolusid vajab lahendamist, pole väljakutsed sugugi ületamatud.

Barnier tervitas ühtlasi Ühendkuningriigi valmisolekut arutleda tulevaste suhete üle ja rõõmustas, et Theresa May valitsus soovib siiski vältida piirikontrolli kehtestamist Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel.

«Euroopa Liidu läbirääkijana pean ma kõnelusi ainult Briti valitsusega, nii et meie järgmised kõnelused on tuleval esmaspäeval selle Briti delegatsiooniga, kelle May paika seab.»