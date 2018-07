Soome on alati suutnud hoida habrast tasakaalu, olles ühtaegu lähedane Euroopaga ja säilitades samas sõbralikud suhted idanaabriga. Nii oli külma sõja ajal tegu neutraalse pinnaga, kus USA ja Nõukogude Liidu juhid kohtuda said. Vahendaja rolli on Soome säilitanud tänapäevalgi.