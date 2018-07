Alaska lennuõnnetuses jäid ellu kõik 11 pardal olnud inimest

"See oleks võinud olla väga kole õnnetus. Tänu jumalale, et kõik hästi läks. Mõned inimesed said küll vigastada, kuid me oleme väga tänulikud, et kõik on elus ja me saime nad hoolimata ilmastikutingimustest kõik ära tuua," ütles Hengen.