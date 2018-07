USA välisminister: Iraan peab tundma tegude tagajärgi

Telekanalis Sky News Arabia kõnelenud Pompeo sõnul on nende eesmärk Iraanile selgeks teha, et neil puuduvad rahalised vahendid taoliseks halvaks käitumiseks.

«Mida ma tänasel kohtumisel märkasin, oli see, et kõik liikmed, isegi kolm (USA) liitlast, on jäänud kindlaks ja neil on poliitilist tahet tegutseda ja seista vastu USA-le,» ütles Mohammad Javad Zarif pressikonverentsil pärast kõnelusi Viinis.