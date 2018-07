Grybauskaite: Leedu toetab osaliselt Trumpi nõudmisi liitlastele

«NATO rahastamise osas valitsevad teatud pinged ning me toetame osaliselt Ameerika presidendi seisukohta, et paljud NATO riigid peaks investeerima rohkem enda ja kollektiivkaitsesse,» ütles president usutluses Leedu rahvusringhäälingule. «Alates terrorismist ning lõpetades Põhja-Korea ja Venemaa tegevusega on selge, et väljakutsete arv ei kahane ning usun, et kõik riigid langetavad järgemööda vajalikke otsuseid.»