Tai koopasaaga: veepumbad ütlesid hetked pärast viimase poisi pääsemist üles

Päästeketi moodustanud sukeldujad veetsid iga päev enam kui kaheksa tundi seistes väikeses mudases loigus ja oodates oma korda, et aidata poisse vabadusele veidi lähemale kanda.

Poisid viibivad hetkel Chiang Rai haiglas arstide hoole all. Kesmiselt on poisid läbielatu tõttu kaotanud kaks kilo, kuid nende seisund on sellest hoolimata suhteliselt hea.