Briti politsei on ellu jäänud Novitšoki ohvriga vestelnud

Politsei kinnitas, et on Charlie Rowleyga põgusalt vestelnud ja ootab võimalust teda lähipäevil uuesti küsitleda.

Salisbury ringkonnahaigla teatas varem, et Rowley seisund ei ole enam kriitiline ja ta on teadvusel.

Briti terroritõrjepolitsei ülem Neil Basu ütles teisipäeval Amesbury elanikele, et Novitšok võib säilida suletud mahutis kuni 50 aastat ning tunnistas, et ei saa tagada, et piirkonnas ei ole rohkem jälgi mürgisest ainest.