Merkel Trumpile: Saksamaa pole kellegi vang

Merkel märkis Brüsselis NATO tippkohtumisele suundudes, et ta kasvas üles Ida-Saksamaal. Trumpi märkust otsesõnu mainimata ütles kantsler ajakirjanikele: «Ma olen elanud Nõukogude Liidu kontrolli all olnud Saksamaa osas ning olen väga õnnelik, et oleme praegu ühtsed ja vabad, võime ise oma poliitikat otsustada ja ise otsuseid langetada.»