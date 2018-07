Saksa kohus lubas Puidgemonti Hispaaniale välja anda

Puigdemont peeti Saksamaal kinni tänavu märtsis, sest Hispaania oli väljastanud tema vastu üle-Euroopalise vahistamismääruse. Madrid tahab, et ta naaseks Hispaaniasse ja astuks kohtu ette süüdistatuna mässus. Süüdi mõistetuna võib teda ees oodata kuni 30 aasta pikkune vangistus.

Schleswig-Holsteini liidumaa kohus vabastas ta 6. aprillil kautsjoni vastu, kui leidis, et teda ei ole võimalik mässu süüdistuse eest Hispaaniale välja anda, sest see pole Saksa seaduste alusel kriminaalkorras karistatav.

Kohtunike sõnul olnuks lähim süüdistus riigireetmine, kuid see polnud Puigdemonti suhtes pädev, sest tema tegevus ei hõlmanud vägivalda. Nad kordasid oma arvamust täna. «Kataloonia endise valitsusjuhi tegevus ei ole Saksa seaduse silmis võrdne riigireetmise ega ka avaliku rahu rikkumisega,» teatas kohus.

Avalike vahendite väärkasutamise eest on ette nähtud kuni 12-aastane vangistus.

Kohus märkis, et Hispaanial on võimalik Puigdemonti kohtu ette viia vaid süüdistustega, mis on väljasaatsmisotsuses heaks kiidetud. Seetõttu peaks Madrid Puigdemonti vastu esitatud mässusüüdistuse hülgama, kui ta Saksamaalt Hispaaniasse naaseks.