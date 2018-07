Kreml: Trump survestab Nord Stream 2 kriitikaga Euroopat

«Me ütlesime varem, et peame seda ebavõrdseks konkurentsiks,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Trumpi kriitika eesmärk oli survestada Euroopa riike ostma kallimat gaasi mujalt, rõhutas Peskov. «Nord Stream 1 ja 2 on ainult kommertsprojektid, mis vastavad maagaasi varustajate ning Lääne-Euroopa ostjate huvidele,» lisas Peskov.

«Venemaa on mitukümmend aastat näidanud ja näitab jätkuvalt, et on usaldusväärne Euroopa energiajulgeoleku varustaja,» ütles ta. «Trumpi avaldus võib muuta keerulisemaks kõnelused Vene presidendi Vladimir Putiniga järgmisel nädalal Helsingis.»