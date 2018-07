Britid plaanivad lahkuda ühisturult, kuid jätta alles viisavaba liikumise

Suurbritannia hakkaks tegutsema «justkui ühendatud tollialal» ELiga. See, kas kolmandatest riikidest pärit toodete lõppsihtkoht on Ühendkuningriik või EL, tehakse kindlaks tehnoloogiaga ning Ühendkuningriiki jäävatelt kaupadelt võetakse asjakohane tollimaks, lisatakse kavas.

Valitsuse hinnangul võimaldab see hoida Iirimaad ja Põhja-Iirimaad ühendav piir täiesti avatuna.

Kava alusel ei näe valitsus ette vabakaubandust teenuste sektoris, mis moodustab Briti majandusest 80 protsenti. Valitsuse hinnangul annab see Ühendkuningriigile «vabaduse kaardistada oma tee», kuigi see tähendaks senisest väiksemat ligipääsu ELi turgudele.

Londonis asuv finantsteenuste keskus ehk City peab aktsepteerima, et ettevõtted jäävad ilma nn passiõigusest ehk võimalusest müüa oma teenuseid üle ELi. Valitsus asub selles vallas otsima hübriidlahendust, öeldakse kavas.

Kava avaldamisele eelnevalt lahkus valitsusest mitu ministrit. Peaminister Theresa May erakonna käremeelseimad Brexiti pooldajad on kavas sätestatu pärast May peale pahased, sest nende hinnangul jääks kava teostumisel riik ELiga liiga seotuks.