Trump avaldas «väga kena» kirja Kimilt

«Väga kena kiri Põhja-Korea esimehelt Kimilt. Astutakse suurepäraseid edusamme,» teatas Trump Twitteris ning pani sõnumiga kaasa Kimi kirja koopia. Kirjal on kuupäev 6. juuli.

Kim ütleb kirjas, et 12. juunil toimunud kohtumine Trump oli «algus tähenduslikule teekonnale». Lisaks on ta kirjas kindel, et mõlema poole «siirad püüdlused... avada uus tulevik Põhja-Korea ja USA vahel teostub».