Trump: May Brexiti-plaan tapaks vabakaubandusleppe võimaluse USA-ga

"Kui nad (britid) teevad sellise kokkuleppe, siis on meil tegemist Euroopa Liiduga, mitte Suurbritanniaga, see ilmselt tapaks selle (vabakaubandus)leppe," ütles neljapäeval Suurbritanniasse visiidile saabunud Trump intervjuus.

Trump peab reedel kõnelusi Mayga, üheks keskseks teemaks on Suurbritannia lahkumine järgmise aasta märtsis Euroopa Liidust. May väljendas neljapäeval lootust, et London sõlmib pärast Brexitit vabakaubandusleppe USA-ga.

USA president ütles intervjuus, et endine Briti välisminister Boris Johnson, kes astus eelmisel nädalal ametist tagasi seoses Brexiti-plaaniga, oleks "suurepärane peaminister".

Trump märkis leheusutluses, et tema oleks läinud Brexiti küsimuses teist teed.

"Ma oleks seda teinud hoopis teistmoodi. Ma tegelikult ütlesin Theresa Mayle, kuidas seda teha, kuid ta ei olnud nõus, ta ei kuulanud mind. Ta tahtis minna teist teed," seletas Trump.

USA presidendi väitel ei ole May esitatud plaan see, mida britid rahvahääletusel toetasid.

"See ei olnud kokkulepe, mis oli referendumil. Ma olen seda kuulnud viimased kolm päeva. Ma tean, et neil on olnud palju tagasiastumisi. Seega paljudele inimestele see ei meeldi," lisas Trump.

Vastates küsimusele Johnsoni kohta, sõnas Trump: "Mind tegi väga kurvaks näha, et ta lahkub valitsusest ja ma loodan, et ta läheb mingil hetkel tagasi. Ma arvan, et ta on teie riigi suurepärane esindaja."