ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas Lõuna-Sudaanile relvaemargo

USA koostatud resolutsiooni toetas üheksa julgeolekunõukogu liikmesriiki. Hääletamata jätsid Venemaa, Hiina, Etioopia, Ekvatoriaal-Guinea, Kasahstan ja Boliivia. Julgeolekunõukogus peab resolutsioon läbiminekuks koguma üheksa poolthäält ning ükski vetoõigusega alaline liige ei tohi olla selle vastu.

Resolutsioonis väljendatakse tõsist muret Lõuna-Sudaani liidrite ebaõnnestumiste üle teha lõpp vaenutegevusele ja kehtestatakse relvaembargo 2019. aasta maini.

ÜRO sanktsioonidega karistatud isikute nimekirja lisati Lõuna-Sudaani endine sõjaväejuht Paul Malong ning endine logistika eest vastutav kindralstaabi asejuht Malek Ruben Riak.

Lõuna-Sudaan iseseisvus Sudaani võimu alt 2011. aastal USA toetusel, kes on jätkuvalt Juba suurim abidoonor.

Lõuna-Sudaan on kodusõjas alates 2013. aasta detsembrist ning vaenutegevus president Salva Kiiri valitsuse ning endise asepresidendi Riek Machari vägede vahel on jätkunud hoolimata sellest, et valitsuse ja mässuliste liidrid on korduvalt ÜRO rahuplaanidele toetust avaldanud.

Sõda on iseloomustanud rahvusrühmade vastu suunatud tapmised, massivägistamised ja teised metsikused, mida ÜRO õigusametnikud on dokumenteerinud.

USA tegi enne julgeolekunõukogu hääletust kõvasti lobitööd, et vältida kahe aasta taguse olukorra kordumist, kui nõukogu ei suutnud Lõuna-Sudaani relvaembargot heaks kiita.

Ühendriikide suursaadik Nikki Haley ütles julgeolekunõukogule, et relvaembargo toetamine saadab Lõuna-Sudaani liidritele sõnumi, et meil on viivitustest ja seisakust kõrini.

«Need on relvad, mida relvarühmitused on kasutanud isade tulistamiseks nende naiste ja laste silme all, toiduabikonvoide kinnihoidmiseks ning rünnakutes naiste ja laste vastu,» ütles Haley enne hääletust.

USA suursaadiku sõnul põletavad relvarühmitused Lõuna-Sudaanis inimesi sõna otseses mõttes elusalt ja poovad neid puuokste külge üles. «See on barbaarne,» lisas ta.

Etioopia suursaadik Tekeda Alemu, kelle riik juhib piirkondlikku rahualgatust, avaldas relvaembargole vastuseisu, öeldes, et see võib kahjustada pooleliolevat habrast diplomaatiat.