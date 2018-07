Suurem osa Brüsselis NATO tippkohtumisel käinud Slovakkia ametnikke on seisukohal, et pärast sellenädalasi arutelusid on NATO valmis märksa paremini välisohtudele vastu astuma. Samuti oli tippkohtumine nende arvates suhteliselt edukas selles osas, mis puudutab üksteisemõistmist Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu maade vahel laiemalt.