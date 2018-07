Ilmselt teavad Eestis vähesed, et Baltimaade õhuturve on olnud türklasest naispiloodi õlul. NATO on turvanud Baltikumi õhuruumi alates 2004. aastast ja kui Türgi panustas 2006. aastal Balti õhuturbemissiooni, oli Balti õhuruumi kohal lennanud meeskonnas ka üks naispiloot. See pole üllatav, sest NATO suuruselt teise sõjaväega Türgi on viie kõige enam alliansi operatsioonidesse panustava riigi seas.