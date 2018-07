Oma esimesel NATO tippkohtumisel ütles sotsialistist Sánchez, et kuigi Hispaania on kaitsesse panustamisel liitlastest pisut taga, on riik enam kui valmis osalema sõjaväeoperatsioonidel ja -missioonidel. Selle kinnitamiseks kuulutas Sánchez, et Hispaania hakkab juhtima NATO uut abimissiooni Tuneesias.