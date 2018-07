Hiina merevägi demonstreeris kahe uue hävitajaga oma võimsust

«Sel laeval on keerukas disain, salajased tunnusjooned, radarid ja suur raketivarustus. See on suurem ja võimsam kui enamik USA, Jaapani ja Lõuna-Korea hävitajaid,» ütles analüütik Timothy Heath.

Samal ajal kahe laeva väljalaskmine näitab Pekingi suurepärast sõjalaevade ehitamise võimekust.

Ajalehe China Daily sõnul on Type 055 laevadel kaks korda suurem tulevõim kui Hiina Type 052D hävitajatel, mis on seni olnud Hiina mereväe suurimad ja võimsaimad võitlejad.

Hävitajad on ehitatud nii, et nad on integreeritavad Hiina laevakandjate lahingugruppidesse. «See laev saab eskortida Hiina lennukikandjaid kaugematesse regioonidesse, näiteks Lähis-Itta,» ütles Heath.

Seega annab see võimaluse Hiinale tegutseda kaugel kodumaa rannikust. Käesoleval hetkel on selline võimekus ainult USA mereväel.

«Hiina Rahva Vabastusarmee merevägi ehitab progressiivselt laevastikku, mis sobib kasutamiseks globaalselt ja avaookeanil,» ütles endine Austraalia sõjaväeohvitser Peter Layton.

«Need laevad demonstreerivad võimu, prestiiži ja Hiina riigi ning seda valitseva partei majesteetlikkust,» lisas Layton.

Kahe laeva samaaegne esitlemine tegi avalduse selle kohta, mida USA ja tema Aasia liitlased ning miks mitte kogu maailm võivad Hiinast tulevikus oodata.