Trumpi-vastased protestid jätkuvad Šotimaal

Politsei andmeil on Šoti parlamendi ette protestimarsi alguseks kogunenud kuni 3000 inimest. Marsi alates kõnnivad protestijad muu hulgas mööda ka USA konsulaadist, mis on rangelt turvatud.

Edinburghis on meeleavaldustele kogunenud tuhandeid inimesi.

«Theresa May ei oleks pidanud Trumpi visiidiga Suurbritanniasse esile tõstma. Suurem osa britte on vapustatud tema sõnadest ja tegudest. Ta lihtsalt on kõige halvem president,» lausus Greenpeace'i kõneisik.